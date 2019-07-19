Son dakika: Gaston Campi transferi KAP'a bildirildi
Trabzospor, Erce Kardeşler transferinden sonra Gaston Campi için oyuncunun kulübü Estudiantes ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur
Campi dün sabah Trabzon'a gelmişti...
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