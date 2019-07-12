Son dakika: Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile birlikte havalimanında buluşan yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
Fenerbahçe'nin Al-Ittihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna katması beklenen yıldız oyuncu Garry Rodrigues, İstanbul'da.
TSİ 20.00'de Paris'ten kalkan uçak ile saat 00.00'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Rodrigues'i Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı.
Rodrigues kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermezken, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.
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