Son Dakika | Galatasaray'la Emre Kılınç'la anlaştı

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un parlayan yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekmişti.



A Spor'un haberine göre; Galatasaray transferde elini çabuk tuttu. Sarı kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılınç'la sezon sonu için büyük ölçüde anlaşıldı.

25 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

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