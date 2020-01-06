Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi dün akşam İstanbul'a geldi.
Leipzig takımından kiralanan Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinden geçiyor... Sarı kırmızılı takımın yeni transferi bu akşam idmanına katılacak.
Saracchi için Galatasaray Kulübü, görüşmelere başlandığını duyurmuştu:
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Saracchi transferini haftalar öncesinden duyurmuştu...
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