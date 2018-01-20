Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, sandıklar görevlilerce sayımın yapılacağı Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.

7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçimde 3416 üye oy kullandı. 18 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edildi ve oy sayımı tamamlandı.

YENİ BAŞKAN CENGİZ'DEN İLK SÖZLER...

Yapılan oylama sonucu Dursun Özbek'in ilk 9 sandıkta önde götürdüğü oy sayımında Mustafa Cengiz, 9. sandıktan sonra atağa geçti ve farkı açtı. Oy sayımı sonrası Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 37. Başkanı oldu.

Cengiz'in ilk sözleri ise şöyle oldu: "Galatasaray camiası her şeyin en güzelini hak ediyor. Her şeyin hayırlısı. Bu bir hizmet yarışı, çok samimi söylüyorum. Sadece hizmet arzum beni buraya getirdi. Siz neyseniz ben de oyum. Sanırım ilk defa başkanın girdiği bir seçimde diğer aday kazandı. İlk defa 5 sandık sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Bir çığır açtınız. Teşekkür ederim."

Buna göre sandık numaraları ve oylar şu şekilde;

1. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 68

MUSTAFA CENGİZ: 56

2. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 96

MUSTAFA CENGİZ: 68

3. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 113

MUSTAFA CENGİZ: 69

4. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 128

MUSTAFA CENGİZ: 78

5. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 118

MUSTAFA CENGİZ: 109

6. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 110

MUSTAFA CENGİZ: 98

7. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 86

MUSTAFA CENGİZ: 100

8. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 74

MUSTAFA CENGİZ: 99

9. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 65

MUSTAFA CENGİZ: 101

10. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 74

MUSTAFA CENGİZ: 96

11. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 84

MUSTAFA CENGİZ: 98

12. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 58

MUSTAFA CENGİZ: 123



13. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 61

MUSTAFA CENGİZ: 116



14. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 60

MUSTAFA CENGİZ: 89

15. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 78

MUSTAFA CENGİZ: 94

16. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 64

MUSTAFA CENGİZ: 90

17. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 95

MUSTAFA CENGİZ: 93

18. SANDIK

DURSUN ÖZBEK: 191

MUSTAFA CENGİZ: 125

TOPLAM:

DURSUN ÖZBEK: 1623

MUSTAFA CENGİZ: 1703

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ:

ASİL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.



YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.