Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, sandıklar görevlilerce sayımın yapılacağı Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.
7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçimde 3416 üye oy kullandı. 18 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edildi ve oy sayımı tamamlandı.
YENİ BAŞKAN CENGİZ'DEN İLK SÖZLER...
Yapılan oylama sonucu Dursun Özbek'in ilk 9 sandıkta önde götürdüğü oy sayımında Mustafa Cengiz, 9. sandıktan sonra atağa geçti ve farkı açtı. Oy sayımı sonrası Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 37. Başkanı oldu.
Cengiz'in ilk sözleri ise şöyle oldu: "Galatasaray camiası her şeyin en güzelini hak ediyor. Her şeyin hayırlısı. Bu bir hizmet yarışı, çok samimi söylüyorum. Sadece hizmet arzum beni buraya getirdi. Siz neyseniz ben de oyum. Sanırım ilk defa başkanın girdiği bir seçimde diğer aday kazandı. İlk defa 5 sandık sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Bir çığır açtınız. Teşekkür ederim."
Buna göre sandık numaraları ve oylar şu şekilde;
1. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 68
MUSTAFA CENGİZ: 56
2. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 96
MUSTAFA CENGİZ: 68
3. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 113
MUSTAFA CENGİZ: 69
4. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 128
MUSTAFA CENGİZ: 78
5. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 118
MUSTAFA CENGİZ: 109
6. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 110
MUSTAFA CENGİZ: 98
7. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 86
MUSTAFA CENGİZ: 100
8. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 74
MUSTAFA CENGİZ: 99
9. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 65
MUSTAFA CENGİZ: 101
10. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 74
MUSTAFA CENGİZ: 96
11. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 84
MUSTAFA CENGİZ: 98
12. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 58
MUSTAFA CENGİZ: 123
13. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 61
MUSTAFA CENGİZ: 116
14. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 60
MUSTAFA CENGİZ: 89
15. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 78
MUSTAFA CENGİZ: 94
16. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 64
MUSTAFA CENGİZ: 90
17. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 95
MUSTAFA CENGİZ: 93
18. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 191
MUSTAFA CENGİZ: 125
TOPLAM:
DURSUN ÖZBEK: 1623
MUSTAFA CENGİZ: 1703
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ:
ASİL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.
YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kimdir? Ne iş yapıyor?Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kimdir sorusu birçok Galatasaraylı tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Dursun Özbek ile başkanlık yarışına giren Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı oldu. İşte, Mustafa Cengiz hakkında bilinmeyenler.