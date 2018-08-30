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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
30.08.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

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Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın Grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Kura çekimi sonuçlarını Spor Arena olarak anbean aktardık. Galatasaray, Lokomotiv Mosokova, Porto ve Schalke'nin bulunduğu D Grubu'na düştü. Sarı-kırmızılılar diğer gruplara nispeten çok şanslı bir kura çekti.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi töreni bitti Kura sonuçları anbean Spor Arena'dan aktardık. İşte Şampiyonlar Ligi grupları...

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C Grubu: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, PSV Eindhoven

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, V. Plzen

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys


UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak takımlar belli oldu. Fransa'nın Monaco kentinde bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında D Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 18-19 Eylül tarihinde, final mücadelesi ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın Madrid şehrindeki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasarayın Şampiyonlar Ligi rakiplerini tanıyalım...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini tanıyalım...

Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların tarihleri şöyle:

Grup 1. maçları: 18 - 19 Eylül
Grup 2. maçları: 2 - 3 Ekim
Grup 3. maçları: 23 - 24 Ekim
Grup 4. maçları: 6 - 7 Kasım
Grup 5. maçları: 27 - 28 Kasım
Grup 6. maçları: 11 - 12 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 12 - 13 Şubat 2019 ve 19 - 20 Şubat 2019
Son 16 turu rövanş maçları: 5 - 6 Mart 2019 ve 12 - 13 Mart 2019
Çeyrek final ilk maçları: 9 - 10 Nisan 2019
Çeyrek final rövanş maçları: 16 - 17 Nisan 2019
Yarı final ilk maçları: 30 Nisan / 1Mayıs 2019
Yarı final rövanş maçları: 7 - 8 Mayıs 2019
Final maçı: 1 Haziran 2019

 

 

 

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