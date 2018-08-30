Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın Grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Kura çekimi sonuçlarını Spor Arena olarak anbean aktardık. Galatasaray, Lokomotiv Mosokova, Porto ve Schalke'nin bulunduğu D Grubu'na düştü. Sarı-kırmızılılar diğer gruplara nispeten çok şanslı bir kura çekti.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi töreni bitti Kura sonuçları anbean Spor Arena'dan aktardık. İşte Şampiyonlar Ligi grupları...
A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge
B Grubu: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter
C Grubu: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız
D Grubu: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray
E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK
F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, PSV Eindhoven
G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, V. Plzen
H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'na düşünce Abdürrahim Albayrak #UCLdraw pic.twitter.com/7PwhL4xNfU
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'na düşünce Abdürrahim Albayrak #UCLdraw pic.twitter.com/7PwhL4xNfU— Spor Arena (@sporarena) 30 Ağustos 2018
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak takımlar belli oldu. Fransa'nın Monaco kentinde bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında D Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 18-19 Eylül tarihinde, final mücadelesi ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın Madrid şehrindeki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların tarihleri şöyle:
Grup 1. maçları: 18 - 19 Eylül
Grup 2. maçları: 2 - 3 Ekim
Grup 3. maçları: 23 - 24 Ekim
Grup 4. maçları: 6 - 7 Kasım
Grup 5. maçları: 27 - 28 Kasım
Grup 6. maçları: 11 - 12 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 12 - 13 Şubat 2019 ve 19 - 20 Şubat 2019
Son 16 turu rövanş maçları: 5 - 6 Mart 2019 ve 12 - 13 Mart 2019
Çeyrek final ilk maçları: 9 - 10 Nisan 2019
Çeyrek final rövanş maçları: 16 - 17 Nisan 2019
Yarı final ilk maçları: 30 Nisan / 1Mayıs 2019
Yarı final rövanş maçları: 7 - 8 Mayıs 2019
Final maçı: 1 Haziran 2019
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