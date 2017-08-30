Son dakika: Galatasaray'ın gözdesi Asamoah Juventus'ta kalıyor

Galatasaray'da dört gözle Kwadwo Asamoah transferi beklenirken, İtalya'dan olumsuz haberler geliyor... Juve'nin CEO'su Beppe Marotta, Sky Sport Italia'da yer alan demecinde Ganalı oyuncunun kulüpte kalacağını söyledi.

Marotta, "Her zaman söyledik, bir oyuncu gitmek istiyorsa onu mutlu etmeye çalışırız. Ne yazık ki şu anda bu mümkün değil çünkü teklif çok geç geldi ve onun yerine oyuncu bulamayız. Eminim ki transfer sezonu kapandığında Asamoah takımına odaklanarak her zamanki gibi harika bir oyuncu olmaya devam edecektir." diye konuştu.

SPINAZZOLA'YI BIRAKMIYORLAR

Atalanta kulübü Juventus'un geri döndürmeyi çok istediği Spinazzola'da mutlu sona erişemeyince böyle bir karar aldı. Atalanta kulübü 2 yıllık kiralık kontratını iptal etmeye yanaşmadı.

Moratta bu konuda, "Spinazzola bir futbol aşığı, büyüdüğü Juventus akademisini çok seviyor ve Juve forması giymek için can atıyor. Bu şu anda mümkün değil çünkü Atalanta ile bir anlaşmamız var ve onun geleceği Juventus. Öte yandan onun üzgün olduğu da bir gerçek." ifadelerini kullandı.

ALTERNATİFİ YOK

Öte yandan Asamoah'ı menajeri, Asamoah'ın kulüpten ayrılmak istediğini doğrulayarak, "O takımdan ayrılmak istiyor, ancak Juventus yerine oyuncu bulamıyor." ifadelerini kullandı.