Son dakika: Galatasaray'ın 38. Başkanı Mustafa Cengiz oldu
Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda 4803 kişinin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Mustafa Cengiz yeniden seçildi. 15. sandığın açılmasıyla da Galatasaray Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Mustafa Cengiz, 16'ncı sandık sonunda 4803 oyun 2062'sini alarak yeniden başkan seçilmeyi garantiledi. 20. sandık sonunda ise oy dağılımı şöyle oldu; Mustafa Cengiz: 2525, Dursun Özbek: 1361, Ozan Korkut: 659, Ali Fatinoğlu: 207.
Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Cengiz seçildi. Sarı kırmızılı kulübün bugün düzenlediği Olağan Seçimli Genel Kurul tamamlandı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mustafa Cengiz seçildi. Cengiz, diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride bırakarak, bir dönem daha Galatasaray başkanı olma hakkını elde etti. Cengiz, 16'ncı sandığın açılmasının ardından matematiksel olarak başkanlığı garantilerken, daha sonra açılan 4 sandık sadece sonucu değiştirdi.
Başkanlığa seçilen Cengiz, 20 sandıkta kullanılan 4 bin 803 oyun 2525 alırken, Dursun Özbek 1361, Ozan Korkut 659, Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı.
Mustafa Cengiz, başkanlığa seçilmesinin ardından kendisine gelen tebrikleri kabul etti. Diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu, Cengiz'in farkı açmasının ardından sandıklarının tamamının açılmasını beklemeden salondan ayrıldı. Ozan Korkut daha sonra yeniden salona gelerek başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini tebrik etti. Korkut'a kendisinin listesinde yer alan Adnan Öztürk de eşlik etti.
Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan sandık açılımı sırasında Mustafa Cengiz'in sandıklardan üstün çıkması, salonda büyük coşkuyla karşılandı. Salonda bulunan genel kurul üyeleri, gri listenin ağırlıklı çıktığı sandıkların açıklanmasının ardından tezahüratlarda bulunarak Cengiz'e destek verdi.
SANDIKLAR VE SONUÇLAR ŞÖYLE;
1.SANDIK:
Mustafa Cengiz: 63
Dursun Özbek: 55
Ozan Korkut: 14
Ali Fatinoğlu: 10
Geçersiz: 1
2.SANDIK:
Mustafa Cengiz: 85
Dursun Özbek: 52
Ozan Korkut: 17
Ali Fatinoğlu: 9
Geçersiz: 2
3. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 84
Dursun Özbek: 72
Ozan Korkut: 17
Ali Fatinoğlu: 10
Geçersiz: 1
4. SANDIK:
Dursun Özbek: 89
Mustafa Cengiz: 85
Ozan Korkut: 39
Ali Fatinoğlu: 11
5. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 104
Dursun Özbek: 62
Ozan Korkut: 34
Ali Fatinoğlu: 17
Geçersiz: 1
6. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 110
Dursun Özbek: 75
Ozan Korkut: 25
Ali Fatinoğlu: 11
7.SANDIK:
Mustafa Cengiz: 109
Dursun Özbek: 66
Ozan Korkut: 25
Ali Fatinoğlu: 10
8. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 100
Dursun Özbek: 79
Ozan Korkut: 35
Ali Fatinoğlu: 12
9. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 158
Dursun Özbek: 48
Ozan Korkut: 37
Ali Fatinoğlu: 13
10. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 141
Dursun Özbek: 64
Ozan Korkut: 42
Ali Fatinoğlu: 12
11. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 164
Dursun Özbek: 72
Ozan Korkut: 37
Ali Fatinoğlu: 14
12. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 201
Dursun Özbek: 54
Ozan Korkut: 43
Ali Fatinoğlu: 10
13. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 201
Dursun Özbek: 54
Ozan Korkut: 43
Ali Fatinoğlu: 10
14. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 184
Dursun Özbek: 60
Ozan Korkut: 38
Ali Fatinoğlu: 10
15.SANDIK:
Mustafa Cengiz: 150
Dursun Özbek: 50
Ozan Korkut: 50
Ali Fatinoğlu: 9
16.SANDIK:
Mustafa Cengiz: 143
Dursun Özbek: 55
Ozan Korkut: 38
Ali Fatinoğlu: 11
17.SANDIK:
Mustafa Cengiz: 124
Dursun Özbek: 61
Ozan Korkut: 25
Ali Fatinoğlu: 9
18. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 116
Dursun Özbek: 58
Ozan Korkut: 35
Ali Fatinoğlu: 6
19. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 102
Dursun Özbek: 98
Ozan Korkut: 30
Ali Fatinoğlu: 8
20. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 120
Dursun Özbek: 132
Ozan Korkut: 27
Ali Fatinoğlu: 7
TOPLAM:
Mustafa Cengiz: 2525
Dursun Özbek: 1361
Ozan Korkut: 659
Ali Fatinoğlu: 207
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı.
Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.
Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.
İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.
Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
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