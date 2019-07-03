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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.07.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'dan yeni transfer haberi! Resmen...

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Son Dakika: Galatasaray'dan yeni transfer haberi! Resmen...

Transferde atağa kalkan Galatasaray listesine aldığı yıldız isim içinm 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Terim'in tecrübeli ön liberonun alınmasını özellikle istemesi üzerine yöneticilerden Şükrü Hanedar en geç 2 gün içinde İtalya'ya giderek görüşmelere başlayacak.

Galatasaray listesine aldığı Steven Nzonzi için düğmeye resmen basıyor. Fernando Reges'in takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine Sarı-Kırmızılı yöneticiler listelerine aldıkları Roma'nın Fransız oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için resmi teklifte sulunacak.

FATİH TERİM ÖZELLİKLE İSTEDİ

Teknik Direktör Terim'in tecrübeli ön liberonun alınmasını özellikle istemesi üzerine yöneticilerden Şükrü Hanedar en geç 2 gün içinde İtalya'ya giderek görüşmelere başlayacak.

ROMA'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Geçen sezon Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki oyuncu İtalyan takımında yeni sezonda düşünülmüyor. Bu da G.Saray'ın bu transferde elini güçlendirmiş oldu.

ARSENAL DE ÇOK İSTİYOR

Ancak Steven Nzonzi'yi İngiliz devi Arsenal'in de istemesi G.Saray'ı düşündürüyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.

Son Dakika: Galatasaraydan yeni transfer haberi Resmen...

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