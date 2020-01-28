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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2020 - 15:35,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Saracchi için sağlık açıklaması

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Son Dakika | Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Saracchi için sağlık açıklaması

Galatasaray'da Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edildi.

Galatasaray, Konyaspor maçında sakatlanıp Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi için açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital’da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır.

Son Dakika | Galatasaraydan Radamel Falcao ve Saracchi için sağlık açıklaması

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