Son dakika! Galatasaray'dan Gökhan Gönül bombası

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Devre arasında transferin en hareketli takımı olması beklenen Cim Bom, sezon sonu için flaş bir adım attı, Gökhan Gönül’ü gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi, Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül’le masaya oturdu. Siyah-Beyazlı ekipten yıllık 1 milyon 875 bin Euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuya 1 milyon 100 bin Euro teklif edildi. Beşiktaş ile uzlaşamayan Gökhan için bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi.

Gökhan Gönül Galatasaray'a sıcak bakıyor

Sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray; Gökhan’a yıllık 1 milyon 800 bin Euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Gökhan’ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Mariano’nun yerine...

Bu sezon Beşiktaş’ta 12 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performansla oynayan Gökhan Gönül 34 yaşında. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mariano’ya yeni kontrat önermeyen Aslan’ın Gökhan Gönül’le devre arasından sonra son görüşmeyi yapıp işi bitireceği öğrenildi. (Fanatik)

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