Son Dakika | Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen kiralandı!
Galatasaray, 2022-2023 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Batuhan Ahmet Şen'in 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler'e kiralandığını açıkladı
Galatasaray, 20 yaşındaki kalecileri Batuhan Şen'in sözleşmesinin uzatıldığını ve 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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