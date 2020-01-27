Son Dakika | Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı'
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Steven Nzonzi'nin Rennes ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması beklenen Steven Nzonzi için flaş bir gelişme yaşandı.
Fransa basınından L'Equipe'ter yer alan habere göre; Rennes, Steven Nzonzi ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde; Ligue 1 ekibinin transferi tamamlamak için Roma ile görüşmelere başladığı bilgisi verildi.
Nzonzi'nin kısa süre içinde Rennes ile sözleşme imzalayabileceği kaydediliyor.
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