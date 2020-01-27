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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı'
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2020 - 19:07,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı'

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Son Dakika | Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ayrılığı yakın! 'Anlaştı'

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Steven Nzonzi'nin Rennes ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması beklenen Steven Nzonzi için flaş bir gelişme yaşandı.

Fransa basınından L'Equipe'ter yer alan habere göre; Rennes, Steven Nzonzi ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde; Ligue 1 ekibinin transferi tamamlamak için Roma ile görüşmelere başladığı bilgisi verildi.

Nzonzi'nin kısa süre içinde Rennes ile sözleşme imzalayabileceği kaydediliyor.

Son Dakika | Galatasarayda Steven Nzonzinin ayrılığı yakın Anlaştı

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