Son Dakika | Galatasaray'da Radamel Falcao ve Saracchi, Konyaspor maçında sakatlandı!
Süper Lig'de mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi sakatlık geçirdi.
Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao sakatlık geçirdi
Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı oyuncu 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi.
Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü. Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.
SARACCHI DE DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da ayrıca Marcelo Saracchi de sakatlık geçirdi. Sol bek sağ arka baldırını tutarak oyundan çıktı.
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