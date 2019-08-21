SON DAKİKA: Galatasaray'da Ozornwafor kiralık gitti
Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık gönderdi.
Sarı kırmızılılar 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu İspanya 2. Lig takımlarından Almeria'ya kiraladı.
Galatasaray genç futbolcuyu sezon başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sarı kırmızılı kulübün sezon öncesi kampında da yer alan Ozornwafor, 3 hazırlık maçında forma giydi.
Nijeryalı futbolcunun adı Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anılıyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...
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