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Futbol
23.12.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti

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Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti

Galatasaray'da Genel Sekreterlik görevini sürdüren Mustafa Turgun, görevinden ayrıldı.

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kulübün Genel sekreterlik görevini yapan Mustafa Turgun'un görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüzde Genel Sekreterlik görevini sürdüren Sayın Mustafa Turgun, emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.

Uzun yıllar kulübümüze özveriyle hizmet etmiş olan çalışma arkadaşımız Sayın Mustafa Turgun’a vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü

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