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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Luyindama ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdi
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Futbol
07.12.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Luyindama ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdi

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Son Dakika | Galatasaray'da Luyindama ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdi

Galatasaray, sakatlanan Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Christian Luyindama, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz."

 

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Son Dakika | Galatasarayda Luyindama ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdi

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