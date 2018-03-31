Son dakika... Galatasaray'da kongre zamanı! İşte ilk karar...

Ocak’taki seçimde Mustafa Cengiz’i başkanlığa getiren üyeler bugün Özbek’e ikinci darbeyi indirmenin planını yapıyor. Özbek ise oylamadan alnının akıyla çıkarak seçimin rövanşını almak ve adaylık için önemli bir adım atmak istiyor...

Galatasaray’da kulüpte yıllık olağan genel kurul toplantısı bugün Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 2017 yılına dair faaliyet ve denetim raporlarının üyelere sunulacağı toplantının ana konusu ise eski başkan Dursun Özbek'in mali ve idari açıdan ibra edilip edilmeyeceği.

OTURUM AÇIK YAPILACAK

Genel Kurul'un kapalı oturum (Basına kapalı / GS Tv dahil) şeklinde yapılması için önerge verildi. Bu önerge üyeler tarafından oylandı ve oy çokluğu ile kabul edilmedi.

OYLAMA BAŞA BAŞ GEÇECEK

Ocak ayında bir devrime imza atarak Mustafa Cengiz'i başkanlık koltuğuna oturtan üyeler bugün Özbek'e 2. darbeyi vurmayı planlıyor. Oylamanın başa baş geçmesi bekleniyor.

İBRA EDİLİRSE ADAY OLACAK

Özbek ise ibra oylamasından alkının akıyla çıkarak seçimin rövanşını almayı düşünüyor. Özbek ibra olursa büyük ihtimalle Mayıs ayındaki olağanüstü genel kurulda Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇILIŞ KONUŞMASI:

Sayın divan kurulu, sayın üyeler hepiniz hoş geldiniz. Değerli Galatasaraylılar, sözlerime başlamadan önce bir önceki başkanım Dursun Özbek'in olduğu kurulda yaptığım konuşmaya benzer bir konuşma yapmak istiyorum. Tarihi bir kongre yapıyoruz. Faaliyeti yapan eski yönetim, denetlemeyi yapan eski yönetim, bunu sunan yeni yönetim. Biz son divan kurulunda da açıkça ifade ettik. Eski yönetimden denetim raporu gelmemişti. Sonra divan kuruluna verdiler. Biz bu bağlamda kavgadan çekindiğimizden değil, kavga istemediğimizden eski yönetimle ilgili bir şey yapmadık. Hiçbir endişemiz yok. 2 rapor olduğu için biri denetlemenin denetlemesi gibi... Tartışmalar çıkabilir. Benim başkan olarak ricam, bütün konuşmacılar ve dinleyiciler için söylüyorum Galatasaray asaletine, vakarına yakışır şekilde davranmalıyız. Saygı esas. Galatasaray farklı olduğunu bu genel kurulda da kanıtlamalı. Hazır konuşmalara pek alışık değilim, biraz bu eziyete katlanmanızı rica ediyorum. Dün bütün gün buna çalıştık. Hatamız olursa affola.

2 ay için konuşuyorum. 291 milyon TL nakit girişi yaptık. Eski yönetimimize 2 sermaye artırımı için teşekkür ediyorum. İkincisini biz tamamladık. 146.92 milyon TL nakit girişi yaşandı buradan.

Futbolcu kira ve satışıyla ilgili 72.34 milyon TL nakit girişi yaşandı. Özellikle Ndiaye'den geldi çoğu.

YAYIN HAKLARINDAN 20 MİLYON

En önemlisi VIP loca girişinden 9 milyon TL geldi. 2 ayda toplam 21 milyon TL'lik satış yapıldı. 21 tane loca satıldı. Ben eski yönetim kötüydü, biz iyiyiz demiyorum. Taraftarın sesi, yansıması oldu. Ben bundan gurur duyuyorum. Ben bugün varım, yarım yokum. Müthiş bir ayağa kalkış oldu. UEFA'ya da bunun sunumunu yaptık.

Toplam nakit çıkışı 287.20 milyon TL. 35.59 milyonu vergi ve SGK. 3 günümüz vardı, bu nakdi temin ettik. Herkes dedi ki Ndiaye'yi sattınız, oradan ödediniz. Ndiaye'nin parası 1 ay sonra geldi. Hem vergi borcumuzu ödedik, hem de Dany ve Chedjou'dan gelen transfer cezamızı kaldırdık. Futbola öncelik verdik. Galatasaray ağırlıklı olarak futbol bazlı bir kulüp. Futbolculara gecikmiş ve biriken 95.97 milyon TL maaş ödemesi yapıldı. Tek günde 30'u aşkın futbolcudan temiz kağıdı aldık. Fiili ödemeyle aldık. Rakamlar ortada. 50 milyona yakın bonservis ve kira ödemesi yaptık. Kredi ödemesi de yaptık. Borcumuz 245 milyon dolar'a indi. Çünkü bu aldatıcı.

Kavgadan çekindiğimizden değil, kavgadan çekindiğimizden eski yönetimin verdiği raporları sunum olarak hazırladık. Benim başkan olarak ricam; Galatasaray asaletine yakışır şekilde hitaplarda bulunmamız ve mümkünse konuşmacıyı sabırla dinlemenizi rica ediyorum.

İki ayda 287 milyon TL ödeme yaptık. Toplam nakit çıkışı budur. Boş olan 70 locanın 21 tanesini sattık. Maça gelmeyenler maça gelmeye başladı. Bu bir ayağa kalkıştır. Futbola önem verdik. 30'a yakın futbolcuya 95 milyon TL ödeme yaparak temiz kağıdı aldık. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Basketbolculara hala borcumuz var, transfer yasağımız da duruyor.

"BASKETBOLU AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Basketçi kardeşlerim kızmasın, şubeye üvey evlat muamelesi yaptık. Futbolcu ödemelerini gerçekleştirdik. Mecburen futboldaki transfer yasağımızı kaldırdık. Basketbolu halledeceğiz.

11 faktoring firmasına toplam 34 milyon TL ödeme yaptık. Nasıl bir duruma düşmüşüz ki; bizi devamlı tehdit ettiler. İnanın kaçmaktan fırsat bulamadık. Bunlar adama çöker ümüğünü sıkar. Allah bizi bunların eline düşürmesin.

Galatasaray kendi gücünün yarısını sahaya dökse kimse karşısında duramaz. Ne Barcelona, ne Real Madrid.