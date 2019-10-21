Son Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık! 8 milyon euro verildi, şimdi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık! 8 milyon euro verildi, şimdi...
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık! 8 milyon euro verildi, şimdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.10.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık! 8 milyon euro verildi, şimdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık! 8 milyon euro verildi, şimdi...

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti. Sarı kırmızılı ekibin Kongolu stoperi Christian Luyindama, İngiltere Premier Lig ekiplerinin yakın markajında. İşte detaylar...

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim oturduktan sonra Ndiaye, Gomis, Ozan Kabak, Rodrigues ve Fernando'yu iyi fiyatlara yurt dışına satan Galatasaray, Ocak ayında listeye bir isim daha eklenmek üzere: Christian Luyindama.

Falcao 11de yok Kulübede belki...
Falcao 11'de yok! Kulübede belki...

Sarı-kırmızılı kulüp geçen sezonun ara transfer döneminde 3 milyon Euro'ya kiraladığı Luyindama'nın 5 milyon Euro daha ödeyerek bonservisini almıştı. 8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki Kongolu stoper son olarak PSG maçında izlendiği Avrupalı scoutlar tarafından geçer not aldı.

Sabah'ın haberine göre; Real Madrid maçında da yakından takip edilecek Luyindama için devre arasında Premier Lig'den 10 milyon Euro üzerinde teklifler bekleniyor. Luyindama'nın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray'da stoper arayışları başlarken hedef Marcao gibi maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek genç oyuncu bulabilmek.

Teknik heyet, scout ekibinden alternatif oyuncuların listesini isterken önerilen isimler arasından Fatih Terim ve kurmayları da stoper listesi belirleyecek.

HER MAÇTA İLK 11!

G.Saray'da toplamda 29 maça çıkan Kongolu Luyindama, tümünde sahaya ilk 11'de çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Son Dakika: Galatasarayda ilk ayrılık 8 milyon euro verildi, şimdi...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık! 8 milyon euro verildi, şimdi...
Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı kararı! Ocak ayına kadar...
Spor yazarları Denizlispor-Fenerbahçe maçı için neler dedi?
Abdülkerim Selek kimdir?