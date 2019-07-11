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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.07.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi

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Son Dakika: Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi

Galatasaray Spor Kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili bugün görülen davada mahkeme tedbir kararlarının devamına karar verdi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya davacı Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın avukatları, Galatasaray Kulübü avukatları ve feri müdahiller ile avukatları katıldı. Feri müdahillerin avukatı Kıraç Aras, "Ortada idari yönden ibra edilmeyen bir yönetim kurulu bulunmakta. Bu dava sonunda yönetim kurulunun ibra edilmeme kararı kesinleşirse ibra edilmeyen bir yönetim kurulunun her yıl aldığı 400 üyenin hesabı ve diğer işlemlerin hesabı nasıl telafi edilecek. bu nedenle tedbirin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Davacılar Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay vekili ise "Dernek, Sportif A.Ş.'nin büyük ortağıdır. Yapılacak yatırımlara dernek yönetim kurulunun kefareti söz konusudur. Sportif ve mali başarı ortadadır. Genel kurul hiçbir gerekçe göstermeden idari ibrasızlık kararı verildiğini söylüyor. Ama başarısızlık gerekçesini söylemiyor" dedi.

Mahkeme yönetim devam etmesi yönünde alınan tedbir kararlarına yapılan itirazın reddine karar vererek, tedbirlerin devamına karar verdi.

YÖNETİMİN TEDBİR KARARINA KULÜP AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için mahkemeden idari tedbir kararı aldırmıştı.
Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri de haklarında bir takım ithamlara cevap vermek adına Galatasaray Kulübü'nün yanında feri müdahil olarak davaya katılmıştı.

Sar-kırmızılı taraftarlar adliyeye akın ettiGalatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraza ilişkin dava öncesi çok sayıda taraftar adliyeye akın etti. Adliye önünde pankartlar açan taraftarlar mevcut yönetim lehine sloganlar attı.
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Detaylar geliyor...

Galatasaray taraftarı kritik dava öncesi adliyeye akın etti
Galatasaray taraftarı kritik dava öncesi adliyeye akın etti

Son Dakika: Galatasarayda idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi

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