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Haber Giriş: 18.01.2020 - 14:22,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim, Denizlispor maçına çıkmayabilir

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Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim, Denizlispor maçına çıkmayabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ateşi 40 dereceye kadar çıktı. Tecrübeli teknik adam, yoğun tedavi ile Denizlispor maçına çıkmaya çalışıyor.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Son dönemde yaşanan gribal salgın Fatih Terim'i de vurdu! Tecrübeli teknik adamın Rize deplasmanı sonrasında rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun tedavi gördüğü öğrenildi.

Ateşi 40 dereceye kadar çıkan Fatih Terim evinde dinlenirken, tecrübeli hoca yoğun tedavi ile şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan yarınki Denizlispor maçına ve bu akşamki son taktik idmanında takımının başında olmak istiyor. 

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

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Son Dakika | Galatasarayda Fatih Terim, Denizlispor maçına çıkmayabilir

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