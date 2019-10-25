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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Falcao'ya teşhis 2 Ekim'de kondu!

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Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao’nun 23 gündür sahalardan uzak olması, sarı kırmızılı camianın en çok konuştuğu konu haline geldi.

Ali Naci KÜÇÜK

1 Ekim’de Paris Saint Germain (PSG) karşısında oynadık tan sonra Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid maçlarında forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara çıkamayan Kolombiyalı futbolcu, dün de özel çalışma yaptı. Fizyoterapist eşliğinde idman yapan Falcao’nun sakatlığı ile ilgili bugüne dek hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı...

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‘3 hafta fizyoterapistle çalış’ denildi

Falcao’nun en az 3 hafta oynamayacağının 2 Ekim’de belli olduğu ifade edildi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: 1 Ekim’de PSG maçında forma giyen Falcao, aşil tendonunda şiddetli ağrılar oluşunca kulüpten izin alarak ertesi gün İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Burada yıllardır birlikte çalıştığı özel doktoruna muayene olan Kolombiyalı futbolcuya özel bir iğne yapıldı. Ancak iğne yapılırken, 3 hafta normal antrenmanlara çıkmayıp topa dokunmaması ve fizyoterapist eşliğinde özel çalışması gerektiği kendisine bildirildi. 3 Ekim’de İstanbul’a dönen Falcao, bu durumu kulüp yetkililerine aktardı.

Beşiktaş derbisine yetişebilir

Tedavisinin daha sonraki aşaması Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu tarafından başarılı bir şekilde devam ettirilen Falcao’nun bugünden itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlaması ve topla buluşması bekleniyor. Kolombiyalı futbolcu idmana çıkar ve kendisini iyi hissederse, Beşiktaş maçının kadrosuna alınma ihtimali ortaya çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim’in, oynayacak duruma gelmesi halinde ünlü futbolcuyu pazar günkü derbide yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Falcao bu maça da yetişmezse gelecek hafta yapılacak idmanlarda takımla çalışacak.

Son Dakika | Galatasarayda Falcaoya teşhis 2 Ekimde kondu

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