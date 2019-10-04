SON DAKİKA | Galatasaray'da Falcao Gençlerbirliği maçı kadrosunda alınmadı
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama ve Lemina Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, PSG maçı sonrası sağ üst arka adalesinde zorlama tespit edilen Luyindama ve aynı maçta aşil tendonunda ağrı hisseden Falcao ile birlikte bugün düz koşulara başlayan Lemina'nın da Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.
Sarı kırmızıların Gençlerbirliği maçı kadrosu şöyle:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.
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