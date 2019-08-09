Son Dakika: Galatasaray'da Diagne kamp kadrosunda! Fiorentina...
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Diagne bu sezon ilk kez kamp kadrosuna alındı...
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak.
İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00’de başlayacak.
Sarı kırmızılı takım, bugün Bologna kentine hareket ettikten sonra kara yoluyla Floransa’ya geçecek.
Galatasaray'da kamp kadrosunda transferi gündemde olan Diagne'nin de yer alması dikkat çekti.
Galatasaray’ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
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