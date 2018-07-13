Galatasaray transfer haberlerinde son dakika gelişmesi..Bir ayrılık daha! O da gitti...
Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir"
Galatasaray'dan dün de Koray Günter ayrılmış ve Genoa'ya gitmişti.
Sarı-kırmızılılarda transferdeki son gelişmeleri Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı...
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