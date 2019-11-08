SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
Galatasaray'da Belhanda ligde hafta sonu oynanacak olan Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul’a döndü."
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