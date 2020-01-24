MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek
GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Son dakika | Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Mustafa Cengiz'in teknik direktör Fatih Terim'in dün Arda Turan hakkında yaptığı açıklamaya da cevap vermesi bekleniyor.

İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı sonra yaptığı Arda Turan açıklaması;

Fatih Terim, Arda Turan krizini açıkladı: "Fikir ayrılığı var"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı sonrasında Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
daha fazla video için

Son dakika | Galatasarayda başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle