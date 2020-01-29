Haber Giriş: 29.01.2020 - 14:44,
Son Dakika | Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü
Galatasaray'a Andone ve Onyekuru'dan müjdeli haber geldi
Galatasaray'a iki müjde birden.... Sarı kırmızılı takımın golcülerinden Andone aylar sonra takımla çalıştı.
Bunun dışında sıtmayı yenen ve bir süredir güçlendirme programına tabii tutulan Onyekuru saha çalışmalarına başladı.
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