Son Dakika | Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü

Galatasaray'a iki müjde birden.... Sarı kırmızılı takımın golcülerinden Andone aylar sonra takımla çalıştı.

Bunun dışında sıtmayı yenen ve bir süredir güçlendirme programına tabii tutulan Onyekuru saha çalışmalarına başladı.









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