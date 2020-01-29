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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü
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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü

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Son Dakika | Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü

Galatasaray'a Andone ve Onyekuru'dan müjdeli haber geldi

Galatasaray'a iki müjde birden.... Sarı kırmızılı takımın golcülerinden Andone aylar sonra takımla çalıştı.

Bunun dışında sıtmayı yenen ve bir süredir güçlendirme programına tabii tutulan Onyekuru saha çalışmalarına başladı.

Son Dakika | Galatasarayda Andone ve Onyekuru takıma döndü

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