Son Dakika: Galatasaray'a yazılan Mevlüt Erdinç Fenerbahçe ile anlaştı | Transfer Haberleri
Fenerbahçe transferde bir imza daha attırıyor... Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi'yi yedekleyecek santraforu buldu. Bonservisi Başakşehir'de olan Mevlüt Erdinç'le anlaşma sağlandı.
Transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe, bonservisi Başakşehir'de olan Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği golcü isimle her konuda el sıkışırken Mevlüt'ün Başakşehir'le sözleşme fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından imzaların atılacağı öğrenildi.
FORVET SAYISI 3'E ÇIKTI
Sarı lacivertlilerin forvet rotasyonu Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar'dan oluşacak.
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