Son Dakika: Galatasaray'a Diagne transferinde kötü haber! Resmen açıkladı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'a Diagne transferinde kötü haber! Resmen açıkladı...
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'a Diagne transferinde kötü haber! Resmen açıkladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
08.08.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'a Diagne transferinde kötü haber! Resmen açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Diagne'nin satışı için gözler Premier Lig'deydi... Bu akşam transferin kapanacağı Ada'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Aston Villa hocası, forvet transferiyle ilgili net açıklamalar yaptı.

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, transferi kapattıklarını açıkladı. İngiliz ekibinin Mbaye Diagne ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

Smith, açıklamasında "Hücumda bizim için gol atabilecek birçok oyuncunun olduğunu düşünüyoruz. Wesley, Davis, El Ghazi, Trezeguet gol bulabilen oyuncular. Gerekirse, ocak ayında forvet transferi düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılılar, Diagne'nin satışından gelecek parayı bir sonraki transferlerde kullanmak istiyor...

İlk hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğunu ifade edip önce Suudi Arabistan daha sonra da Katar'a transferinde sorunlar çıkaran Diagne, Aston Villa opsiyonuna sıcak bakıyordu.

JEAN-KEVIN AUGUSTIN YA DA SAID BENRAHMA DAHA OLASI...

Dean Smith'in Diagne yerine RB Leipzig'te Timo Werner'in gerisinde kalan Jean-Kevin Augustin'e ya da geçtiğimiz sezon Championship'te Brentford formasıyla 25 gole katkı (10 gol - 15 asist) yapan Said Benrahma için transferin son anına kadar zemin yoklayacağı söyleniyor.

Galatasaray'ın Diagne için talep ettiği rakam 13 milyon euro ve Senegalli forvete bu bonservisi vermek yerine Smith'in eldeki parayı daha potansiyelli, verebileceği performanstan daha emin olacağı isimlere harcamak istediği konuşuluyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Son Dakika: Galatasaraya Diagne transferinde kötü haber Resmen açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fikret Orman'dan hakemlere: "Hata yapın, yanlış yapmayın"
Son Dakika: Galatasaray'a Diagne transferinde kötü haber! Resmen açıkladı...
Fenerbahçe'den transferde Ahmed Musa atağı
"Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeler belirlendi!