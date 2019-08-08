Son Dakika: Galatasaray'a Diagne transferinde kötü haber! Resmen açıkladı...
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Diagne'nin satışı için gözler Premier Lig'deydi... Bu akşam transferin kapanacağı Ada'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Aston Villa hocası, forvet transferiyle ilgili net açıklamalar yaptı.
Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, transferi kapattıklarını açıkladı. İngiliz ekibinin Mbaye Diagne ile ilgilendiği iddia ediliyordu.
Smith, açıklamasında "Hücumda bizim için gol atabilecek birçok oyuncunun olduğunu düşünüyoruz. Wesley, Davis, El Ghazi, Trezeguet gol bulabilen oyuncular. Gerekirse, ocak ayında forvet transferi düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılılar, Diagne'nin satışından gelecek parayı bir sonraki transferlerde kullanmak istiyor...
İlk hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğunu ifade edip önce Suudi Arabistan daha sonra da Katar'a transferinde sorunlar çıkaran Diagne, Aston Villa opsiyonuna sıcak bakıyordu.
JEAN-KEVIN AUGUSTIN YA DA SAID BENRAHMA DAHA OLASI...
Dean Smith'in Diagne yerine RB Leipzig'te Timo Werner'in gerisinde kalan Jean-Kevin Augustin'e ya da geçtiğimiz sezon Championship'te Brentford formasıyla 25 gole katkı (10 gol - 15 asist) yapan Said Benrahma için transferin son anına kadar zemin yoklayacağı söyleniyor.
Galatasaray'ın Diagne için talep ettiği rakam 13 milyon euro ve Senegalli forvete bu bonservisi vermek yerine Smith'in eldeki parayı daha potansiyelli, verebileceği performanstan daha emin olacağı isimlere harcamak istediği konuşuluyor.
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