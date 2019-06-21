Son dakika... Galatasaray'a büyük şok! İcra...
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüpten alacağı 13 Milyon 604 bin euro alacağı sebebiyle bu sabah icra takibi başlattı.
Galatasaray'da Dursun Özbek'in alacaklarının tahsili için kulübü icraya verdiği iddialarının ardından sarı kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay paylaşımda bulundu.
Twitter'dan bir paylaşım yapan Yusuf Günay, "Galatasaray’da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz." dedi.
Galatasaray’da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz.— Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) 21 Haziran 2019
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