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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 15.10.2019 - 17:54, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Galatasaray yönetimi Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti

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SON DAKİKA | Galatasaray yönetimi Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti

Galatasaray yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

9 Ekim 2019 tarihinde yapılan Divan Kurulu Toplantısı’nda Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu tarafından, Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’e hitaben; doğruyu söylemeyen, ciddiyetsiz, Galatasaray’dan faydalanan, temsil becerisine sahip olmayan, marka değerini yıpratan; yine Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza hitaben “Hadlerini bilecekler” ifadeleri kullanılmış, Denetim Kurulu ise tetikçilikle suçlanmıştır.

Marka değerinin yıpratıldığından şikayetçi olan Divan Kurulu Başkanı’nın, son iki yılın şampiyonu, son 10 yıldan bu yana ilk defa iki yıl üst üste kar açıklayan kulübümüzün uçuruma gittiğini, yine Başkanımızı camiayı bölmek ile suçlayarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin bir kısmının da kendisi gibi düşündüğünü söylemesi ve bu şekilde Yönetim Kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir.

Divan Başkanı’nın yaptığı bu tarihi yanlıştan dönmesini umarak ani bir reaksiyon vermek yerine bir süre beklemeyi tercih ettik. Ancak bu konuda herhangi bir düzeltme çabası göstermek bir tarafa, iki gün sonra kurucumuz merhum Ali Sami Yen’in kabri başında Sayın Hamamcıoğlu’nun nezaket dışı davranışına şahit olduk.

Daha önce, Divan Kurulu toplantılarında yönetimimize karşı yaptığı haksız konuşmaları için 14 Ocak 2019 tarihinde kendisini bir yazı ile uyarmamıza rağmen (uyarı yazımızın Divan Kurulu toplantılarında okunmasından ısrarla imtina edilmiştir) hem Başkanlık makamının kutsallığından, yüceliğinden, saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsedip hem de muhalefet lideri gibi, genel kurul tarafından seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu’na karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren Divan Kurulu Başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir.

Bu nedenlerden dolayı, Yönetim Kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet ediyoruz.

Eşref Hamamcıoğlu geçen hafta yapılan Divan Kurulu toplantısında bu açıklamaları yapmıştı...

Divan Başkanı'ndan Galatasaray yönetime sert uyarılar!Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bugünkü toplantıda sert açıklamalar yaptı. Yönetim kuruluna hep birlikte destek olmaya hazır olduklarını belirten Hamamcıoğlu, "Onların da bu desteğe açık olması gerekir. Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün divan kuruludur, başka kulübün değil" dedi.
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