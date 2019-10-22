Ali Çetin'e ceza geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe müsabakasının ardından ev sahibi kulübün başkanı Ali Çetin'in sportmenliğe aykırı demeci nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'ın Beşiktaş müsabakasındaki hakareti, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin ise Trabzonspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü kulüplerinin de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Eskişehirspor, Bursaspor, Giresunspor ve Altay'ın çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Bursasporlu oyuncu Mamadou Diarra'nın kural dışı, Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu'nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 18.10.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE’nin 19.10.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 19.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu SEDAT AĞÇAY’ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 19.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN’in 20.10.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrasında medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü’nün 18.10.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



7- BURSASPOR Kulübü’nün 19.10.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



BURSASPOR Kulübü futbolcusu MAMADOU DIARRA’nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



8- GİRESUNSPOR Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



9- ALTAY Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



10- ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ENGİN İPEKOĞLU’nun 20.10.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



11- VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ’nün 19.10.2019 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ görevlisi RAMAZAN BİLDİRİCİ’nin aynı müsabakadaki ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



12- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR-PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi MEHMET KAYA’nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 22.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ZAFER YETİŞ’in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 21.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü Başkanı SELÇUK CENGİZ ÖZTÜRK’ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,



BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü KADİR KUREŞ’in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 21.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



13- NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



14- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



15- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Beyaz müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



16- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu ERDİ TAŞKENT’in 20.10.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 21.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



17- DÜZCE SPOR Kulübü futbolcusu AHMET MARAN’ın 20.10.2019 tarihinde oynanan DÜZCE SPOR-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



18- YENİ ORDUSPOR Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



YENİ ORDUSPOR Kulübü futbolcusu CANTUĞ TEMEL’in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



19- PAYASSPOR Kulübü antrenörü BARIŞ YILDIZ’ın 20.10.2019 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-PAYASSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



20- KOZANSPOR FK Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan KOZANSPOR FK-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



KOZANSPOR FK Kulübü idarecisi SERDAL ŞAHİN’in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



21- KARŞIYAKA Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



22- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



23- YOZGATSPOR 1959 FK Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan YOZGATSPOR 1959 FK-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



24- BAYRAMPAŞA Kulübü’nün 20.10.2019 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-SOMASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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