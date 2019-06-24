Son dakika: Galatasaray Valentine Ozornwafor ile anlaştı
Galatasaray Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar bir süredir transfer gündeminde olan 20 yaşındaki Ozornwafor ile anlaştı. Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Nijerya Ligi takımlarından Enyimba Aba'da forma giyen Ozornwafor ülkesinin U20 milli takımında da forma giyiyor. Genç futbolcunun piyasa değeri 200 bin euro olarak gösteriliyor.
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