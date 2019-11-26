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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.11.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray U19 - Club Brugge U19: 2-1

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Son Dakika | Galatasaray U19 - Club Brugge U19: 2-1

Galatasaray UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile karşılaştı. Sarı kırmızılı gençler mücadelede 2-1 üstün ayrıldı.

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın golleri 38'de Atalay Yıldırım ve 75'te Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Brugge'nin tek sayısını 53'te Mathias de Wolf kaydetti.

Galatasaray'da Ferhan Evren 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i şöyleydi;

Berk Balaban, Berk Akdemir, Güney Gençel, Metehan Baltacı, Süleyman Luş, Ferhan Evren, Mustafa Kapı, Mustafa Fettahoğlu, Atalay Babacan, Fırat Güllü, Atalay Yıldırım

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Galatasarayda Fatih Terimden Şampiyonlar Ligi sürprizi
Galatasaray'da Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi sürprizi!

Galatasaray, Brugge maçının son çalışmasını Florya'da yapılan antrenman ile tamamlamıştı...

Galatasaray, Club Brugge maçına hazırDevler Ligi'nin 5. hafta maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile oynayacak olan sarı-kırmızılı takım, zorlu 90 dakikanın son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi...
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Son Dakika | Galatasaray U19 - Club Brugge U19: 2-1

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