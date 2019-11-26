Son Dakika | Galatasaray U19 - Club Brugge U19: 2-1
Galatasaray UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile karşılaştı. Sarı kırmızılı gençler mücadelede 2-1 üstün ayrıldı.
Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın golleri 38'de Atalay Yıldırım ve 75'te Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Brugge'nin tek sayısını 53'te Mathias de Wolf kaydetti.
Galatasaray'da Ferhan Evren 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Galatasaray'ın ilk 11'i şöyleydi;
Berk Balaban, Berk Akdemir, Güney Gençel, Metehan Baltacı, Süleyman Luş, Ferhan Evren, Mustafa Kapı, Mustafa Fettahoğlu, Atalay Babacan, Fırat Güllü, Atalay Yıldırım
Galatasaray, Brugge maçının son çalışmasını Florya'da yapılan antrenman ile tamamlamıştı...
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