Son Dakika: Galatasaray transferi istedi, Beşiktaş bitirdi! Anlaşma tamam...
Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş, Galatasaray'ın sezon sonuna doğru gündemine gelen yıldız ismi bitirdi. Gözler resmi açıklamaya çevrildi.
Savunmanın sadece soluna değil, sağına da takviye yapacak olan Siyah-Beyazlılar, Douglas’ı bitirdi. Son 2 haftadır yoğun şekilde Brezilyalı yıldızla görüşen Kartal, oyuncuyu ikna etti.
3 yıllık resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Oyuncunun bonservisi elinde olduğu için temasları çabuk sonuçlandıran Beşiktaş, önümüzdeki günlerde KAP açıklamasını yapmaya hazırlanıyor. Son anda bir sürpriz yaşanmazsa Sambacı, 8 Temmuz’da Kartal’ın Riva’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
Ümraniye bakımda...
Ümraniye’deki 2 saha da bakıma alındığı için Siyah-Beyazlılar, ilk etap kampını 22 Temmuz’a kadar Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirecek. İkinci etap kampı ise yurt dışında, 25 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Avusturya’nın Saalfelden kentindeki Gut Brandlhof Hotel’de yapılacak.
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