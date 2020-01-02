Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Talisca için inanılmaz iddia...

Galatasaray son dakika transfer haberi... Skora daha fazla katkı yapan bir 10 numara transfer etmek isteyen Galatasaray’da, gözler Alex Teixeira’ya çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Çin’de Jiangsu Suning formasıyla çıktığı 30 maçta 18 gol atan Brezilyalı yıldızı, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun Avrupa’ya dönerek Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek istemesi, Galatasaray’ın elini güçlendirirken, bonservis bedelinin karşılanması için de Belhanda’nın ayrılığı bekleniyor. Menajeri vasıtasıyla Arap kulüpleriyle görüşme halinde olan Faslı futbolcudan, 10 milyon Euro civarında gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu paranın tamamı Teixeira transferinde kullanılacak.

Hem golcü hem de pasör

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, hem 10 numara hem forvet hem de kanatlarda görev yapabiliyor. İki ayağını da çok iyi kullanabilen Sambacı, topla hızlı mesafe kat edebilmesi, isabetli pasları, uzaktan etkili şutları ve ceza sahasındaki bitirci vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Çin kulübü, 4 yıl önce Teixeira’nın bonservisi için Shakhtar’a tam 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. (Fanatik)

TALİSCA İDDİASI

Ocak operasyonuna beklenildiği gibi çok hızlı bir şekilde başlayan Galatasaray'da Anderson Talisca sesleri yükseliyor... Bekleneni veremeyen Younes Belhanda ile yollarını ayırıp çok kaliteli bir 10 numara almak isteyen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu için resmen düğmeye bastı. Yönetim, Çin kulübü Gouangzhou'da sorunlar yaşayan Talisca için tüm şartları zorlama kararı aldı. Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıl için 7.5 milyon Euro'luk teklif yapılacak.

ZOR AMA YÖNETİM ÇOK İSTİYOR

Talisca'nın kiralama şartları konusunda Çin kulübüyle masaya oturacak olan Galatasaray bu zor transferi gerçekleştirmek istiyor. Çıkan haberler taraftarları da çok heyecanlandırmış durumda. Beşiktaş formasıyla 2 sezonda 1 şampiyonluk yaşayan, Avrupa'da büyük başarılara imza atan genç yıldız yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak bakıyor. 2018 yılında transfer olduğu Gouangzhou'da 45 resmi maça çıkan Anderson Talisca müthiş bir performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, 32 gol ve 11 asistle tam 43 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. (Takvim)

GÜNDEM KOSOVALI VOCA

Galatasaray teknik heyeti, bir süredir yaptığı basın toplantılarında, 'Artık oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını' vurgularken scout ekibi de bu doğrultuda takip ettikleri isimleri filtreledi. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Galatasaray'ın, İsviçre'de top koşturan Idriz Voca'yı takibe aldığı öğrenildi. İsviçre Ligi ekiplerinden Luzern'de forma giyen Arnavut asıllı Kosovalı Voca'nın scout ekibi tarafından teknik ekibe raporlandığı belirtildi. Tecrübeli hocanın, oyuncunun gelişimini incelediği ve raporunun olumlu olması durumunda 22 yaşındaki orta saha için Luzern'le temasa geçileceği kaydedildi. Bu sezon ligde 16, Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta forma giyen Idriz Voca, orta sahanın yanı sıra hücum bölgesinde de görev yapıyor. Transfermarkt değeri ise 4 milyon euro.

MURİÇ'İN ARKADAŞI

Vedat Muriç'in milli takımdan arkadaşı olan Idriz'in Luzern'le 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanan oyuncunun, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi. Terim'in hakkında araştırma yaptığı Voca, önliberoda forma giyiyor. Ancak merkez orta saha ve 10 numara olarak da görev yapabiliyor. Luzern'de dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcunun, kısa sürede 'önemli takımların listesine gireceği' belirtiliyor. (Fotomaç)

TİNO KADEWERE HAMLESİ

Bir yandan Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan Avrupa’nın potansiyelli forvet oyuncularını araştırıyor. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda Fransa 2. Ligi’nde bu sezon 19 maçta 17 gol atan Tino Kadewere’yi gözüne kestirdi. Galatasaray’ın forvet arayışları sessiz sedasız devam ediyor. Devre arasında geniş çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanan Sarı- Kırmızılılar’ın, Avrupa’daki genç ve potansiyelli golcüleri araştırdığı öğrenildi. Galatasaray bu doğrultuda Fransa 2. Ligi’nde Le Havre forması giyen 23 yaşındaki santrfor Tino Kadewere’yi gözüne kestirmiş durumda. Bu sezon forma giydiği 19 lig maçında 17 kez fileleri havalandıran 1.83 boyundaki Zimbabwe’li futbolcunun, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için çalışmaların başladığı belirtiliyor. Kadewere’nin, menacerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmelerde, Galatasaray’a transfer olup bir üst seviyede sahne alma fikrine son derece sıcak baktığı da gelen haberler arasında. 4-4-2 sistemine dönülebilir

Bir taraftan Falcao’nun devre arasında fizik kondisyon seviyesini toparlamasını bekleyen, diğer taraftan Mbaye Diagne’nin geri dönüşüne hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, olası bir Kadewere transferiyle 4-4-2 sistemine geri dönebilir. Teknik patron Fatih Terim, kalabalık bir forvet hattıyla, alternatifi bol bir oyun sistemi kullanabileceğini düşünüyor. Galatasaray ile Le Havre arasında görüşmeler de bu hafta itibarıyla başlayacak. (Fanatik)

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