Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ömer Bayram Ankaragücü yolunda
Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Ömer Bayram'a Süper Lig ekibi talip oldu.
Ankaragücü Kulubü'nün kadrosuna katmak istediği Ömer Bayram için hem teknik direktör Fatih Terim, hem teknik direktör Fatih Terim, hem de yönetimden onay çıktı, görüşmeler sürüyor.
Geçtiğimiz sezon başında Denizlispor'dan transfer olan 27 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı formayla 24 maça çıkarken, 1 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
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