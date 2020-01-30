Haber Giriş: 30.01.2020 - 08:34,
Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Mbaye Diagne haber bekliyor
Club Brugge’de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, Radamel Falcao’nun sakatlığı sonrasında Galatasaray'dan haber bekliyor.
Club Brugge’de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, Radamel Falcao’nun sakatlığı sonrası gözünü yine Florya’ya çevirdi.
28 yaşındaki golcü, transferin son saatlerine kadar geri dönüş için Galatasaray’dan haber bekleyecek. (Fanatik)
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