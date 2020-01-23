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GeriFutbol Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Mariano'nun yeni takımı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Mariano'nun yeni takımı!

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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Mariano'nun yeni takımı!

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Mariano'nun Brezilya ekibi Palmeiras ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Brezilya kulübü Palmeiras, Galatasaray’ın gözden çıkardığı Mariano ile ilgileniyor.

Ülkesine dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun, Palmeiras ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar bu anlaşmadan 1 milyon Euro’luk bonservis geliri bekliyor. (Fanatik)

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