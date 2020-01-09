Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Jesse Sekidika resmen Galatasaray'da!
Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
RESMEN AÇIKLANDI
Galatasaray'ın açıklamasında "Galatasaray'a hoş geldin Jesse Tamunobaraboye Sekidika!" ifadeleri yer aldı. Ayrıca anlaşmanın 4.5 yıllık olduğu duyuruldu.
İŞTE TRANSFERİN MALİYETİ
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde "Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." bilgisi yer aldı.
Genç futbolcunun, Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile çekilmiş Galatasaray formalı fotoğrafı sosyal medyaya sızmıştı.
Eskişehirspor formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de 16 resmi maçta forma giyen Jesse Sekidika, takımına 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Yetenekli futbolcu, Eskişehirspor'un en skorer oyuncusu konumundaydı.
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