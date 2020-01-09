Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Jesse Sekidika, Galatasaray formasını giydi!
Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı bedelsiz olarak transfer etti.
Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Genç futbolcunun, Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile çekilmiş Galatasaray formalı fotoğrafı sosyal medyaya sızdı.
Sarı kırmızılı ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Jesse Sekidika'nın transferinin ilerleyen saatlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
Eskişehirspor formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de 16 resmi maçta forma giyen Jesse Sekidika, takımına 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Genç futbolcu, Eskişehirspor'un en skorer oyuncusu konumundaydı.
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