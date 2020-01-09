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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:51,Son Güncelleme:/

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hayal kırıklığı yaratan Emre Mor takımdan ayrılıyor.

Sezon başında Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Emre Mor, beklenen performansı bir türlü gösterememiş ve gözden düşmüştü.

Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'un İngiltere Championship ekiplerinden Brentford ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Galatasaray ile var olan sözleşmesinin fesh edilmesiyle Emre Mor'un Brentford ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray formasını 16 karşılaşmada terleten Emre Mor, gol ya da asist yapamadı. (Fanatik)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Emre Morun yeni takımı belli oldu

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