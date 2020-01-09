Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Sezon başında Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Emre Mor, beklenen performansı bir türlü gösterememiş ve gözden düşmüştü.

Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'un İngiltere Championship ekiplerinden Brentford ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Galatasaray ile var olan sözleşmesinin fesh edilmesiyle Emre Mor'un Brentford ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray formasını 16 karşılaşmada terleten Emre Mor, gol ya da asist yapamadı. (Fanatik)

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!