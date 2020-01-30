Haber Giriş: 30.01.2020 - 08:44,
Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Emre Mor gözden çıkarıldı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından verilen şansı değerlendiremeyen Emre Mor'un takımdan ayrılması bekleniyor.
Sezon başından bu yana Fatih Terim’in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray’da tamamen gözden çıkarıldı.
Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo’da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor. (Fanatik)
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