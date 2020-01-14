Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzon'a kiralanıyor!

Galatasaray'da A takım kadrosuna alınmayan genç oyuncular bir bir kulüpten ayrılıyor. Celil Yüksel'in ardından kaleci Batuhan Şen de kiralık olarak gitti.

20 yaşındaki genç kaleci 2. Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki kaleci sezon sonuna kadar Trabzon ekibinde forma giyecek.

Batuhen Şen geçen sezon Boluspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk kez Galatasaray forması giymişti. (Fanatik)

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