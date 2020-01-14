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GeriFutbol Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzon'a kiralanıyor!
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Haber Giriş: 14.01.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzon'a kiralanıyor!

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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzon'a kiralanıyor!

Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Şen sezon sonuna kadar 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı.

Galatasaray'da A takım kadrosuna alınmayan genç oyuncular bir bir kulüpten ayrılıyor. Celil Yüksel'in ardından kaleci Batuhan Şen de kiralık olarak gitti.

20 yaşındaki genç kaleci 2. Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon ile anlaştı.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki kaleci sezon sonuna kadar Trabzon ekibinde forma giyecek.

Batuhen Şen geçen sezon Boluspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk kez Galatasaray forması giymişti. (Fanatik)

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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Batuhan Şen, Trabzona kiralanıyor

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