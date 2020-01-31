MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilmişti.

Son Dakika | Galatasaray Steven Nzonzinin sözleşmesini feshetti

Son Dakika | Galatasaray Steven Nzonzinin sözleşmesini feshetti

Son Dakika | Galatasaray Steven Nzonzinin sözleşmesini feshetti

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle