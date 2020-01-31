Haber Giriş: 31.01.2020 - 15:29,
Son Dakika | Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti
Galatasaray kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Galatasaray kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilmişti.
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