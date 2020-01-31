Son dakika | Galatasaray Semih Kaya ile anlaştı

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Galatasaray transferin son gününde Çek ekibi Sparta Prag'da forma giyen eski futbolcusu 28 yaşındaki Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli savunmacı bu sezon Sparta Prag formasıyla 12 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti.





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