Haber Giriş: 31.01.2020 - 15:07,
Son dakika | Galatasaray Semih Kaya ile anlaştı
Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Galatasaray transferin son gününde Çek ekibi Sparta Prag'da forma giyen eski futbolcusu 28 yaşındaki Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli savunmacı bu sezon Sparta Prag formasıyla 12 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetti.
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