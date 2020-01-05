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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Son dakika | Galatasaray Onyekuru transferini resmen duyurdu

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Galatasaray Kulübü resmi Twitter hesabından Onyekuru transferini duyurdu.

Galatasaray Kulübü transferi KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Henry Onyekuru Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyecek.  

Son dakika | Galatasaray Onyekuru transferini resmen duyurdu

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