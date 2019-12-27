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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray öncesi Antalyaspor'da 7 eksik
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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 14:33,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray öncesi Antalyaspor'da 7 eksik

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Son Dakika | Galatasaray öncesi Antalyaspor'da 7 eksik

Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor'da kritik eksikler göze çarpıyor.

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor'da çok sayıda eksik bulunuyor.

Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak maç öncesi konuk ekibin kamp kadrosu belli olurken; teknik direktör Stjepan Tomas önemli isimleri kadroya almadı.

7 eksik

Antalyaspor'un Galatasaray maçı kadrosuna Charles, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan, Diego, Bahadır, Cissokho ve Harun yok.

Son Dakika | Galatasaray öncesi Antalyasporda 7 eksik


Son Dakika | Galatasaray öncesi Antalyasporda 7 eksik

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