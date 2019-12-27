Son Dakika | Galatasaray öncesi Antalyaspor'da 7 eksik
Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor'da kritik eksikler göze çarpıyor.
Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor'da çok sayıda eksik bulunuyor.
Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak maç öncesi konuk ekibin kamp kadrosu belli olurken; teknik direktör Stjepan Tomas önemli isimleri kadroya almadı.
7 eksik
Antalyaspor'un Galatasaray maçı kadrosuna Charles, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan, Diego, Bahadır, Cissokho ve Harun yok.
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