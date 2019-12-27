Son Dakika | Galatasaray öncesi Antalyaspor'da 7 eksik

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor'da çok sayıda eksik bulunuyor.

Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak maç öncesi konuk ekibin kamp kadrosu belli olurken; teknik direktör Stjepan Tomas önemli isimleri kadroya almadı.

7 eksik

Antalyaspor'un Galatasaray maçı kadrosuna Charles, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan, Diego, Bahadır, Cissokho ve Harun yok.









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