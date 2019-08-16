Son dakika... Galatasaray Nzonzi'yi resmen açıkladı!
Galatasaray, Steven Nzonzi ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 'Profesyonel futbolcu Steven N’Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.' ifadelerine yer verildi.
Steven Nzonzi, sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray, Steven Nzonzi transferini bu video ile duyurdu; "Nzonzi burada"
✍ #NzonziHere pic.twitter.com/M9w8m1x5BM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2019
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